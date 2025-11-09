Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Август Расписание сеансов Август, 2025 в Курске 9 ноября 2025

Расписание сеансов Август, 9 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
17:25 от 460 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50 от 300 ₽ 12:20 от 320 ₽ 17:30 от 320 ₽ 20:40 от 330 ₽
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Попутчики
Попутчики
2025, Россия, комедия
Наш папа - Дед Мороз!
Наш папа - Дед Мороз!
2024, Россия, комедия, драма
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Для тех, кто не может прийти в себя после 4 сезона «Ведьмака», Netflix выпустил спин-офф: в нем есть и Цири, и Бонарт
Какой сыщик круче: Смоляков, Ковальчук, Стоянов или Чурсин? Фанаты выбрали своего лидера, но согласны с ним далеко не все
Этот сериал HBO окрестили новым «Сексом в большом городе»: стартовал только 2 ноября и с первой серии получил 81% на RT и преданных зрителей
Да не умер он в конце «Аркейна». Или умер? Что случилось с Виктором в финале главного мульта Netflix
Темнокожий Снейп, Волдеморт-женщина, что дальше? В «Гарри Поттере» от НВО появится герой, которого не было в книгах и близко
Ниже падать точно некуда: 4 сезон «Ведьмака» от Netflix установил сразу несколько позорных антирекордов
В бой идут настоящие знатоки: c нас 6 каверзных вопросов о военном кино СССР, с вас правильные ответы
Почти 10 лет ожидания, «Оскар» и $1 млрд в прокате: когда выйдет «Зверополис 2» – и покажут ли его в России
До премьеры «Оно» в кинотеатре осталось всего ничего — а Стивен Кинг и не в курсе: вместо клоуна будут одержимые
«Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу…»: только фанаты «Кин-дза-дза!» продолжат 5 цитат из фильма (тест)
От режиссера «Зодиака» ждали куда большего: новую военную ленту не вытащил даже Кроу – иностранцы в лучшем случае называют ее беззубой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше