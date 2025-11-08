Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео)

Из Лонг-Айленда в Пало-Альто: Netflix готовит современную версию «Великого Гэтсби» от автора «Траффика» — это будет полный разнос

«Бригада», «Брат» и «Невский» в одном флаконе: Ткачук и Робак объединились, чтобы подарить нам новую криминальную драму

Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру

В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества

Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим

Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)

«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)

«Выглядело супер странно»: для съемок «Властелина колец» Джексон искал карликов по всему миру, но их лица в кадр так не попали (видео)

«Редкий пример»: этот сериал с рейтингом 7,9 работает как бесплатный сеанс психотерапии — 4 сезона пролетают незаметно