Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Курске
8 ноября 2025
Расписание сеансов Август, 8 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
5
чт
6
пт
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
17:25
от 460 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50
от 300 ₽
12:20
от 320 ₽
17:30
от 320 ₽
20:40
от 330 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:25
от 390 ₽
15:05
от 520 ₽
18:15
от 650 ₽
19:45
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Детка на драйве
Отзывы
2025, США, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Брат навсегда
Отзывы
2025, Россия, документальный
Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео)
Из Лонг-Айленда в Пало-Альто: Netflix готовит современную версию «Великого Гэтсби» от автора «Траффика» — это будет полный разнос
«Бригада», «Брат» и «Невский» в одном флаконе: Ткачук и Робак объединились, чтобы подарить нам новую криминальную драму
Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру
В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества
Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим
Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)
«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)
«Выглядело супер странно»: для съемок «Властелина колец» Джексон искал карликов по всему миру, но их лица в кадр так не попали (видео)
«Редкий пример»: этот сериал с рейтингом 7,9 работает как бесплатный сеанс психотерапии — 4 сезона пролетают незаметно
Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667