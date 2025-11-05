Сцена, которой стыдятся фанаты: в фильме «Салют-7» американскую ошибку приписали советским космонавтам

Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами

Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил

Кристофер Нолан в восторге от этой адаптации научно-фантастического романа — продолжение уже в разработке

«Игра престолов» в реальной жизни: 5 лучших сериалов всех времен про Древний Рим — каждый заслужил выше 7 баллов

Не фильм, а тест Роршаха на 2,5 часа: «Эддингтон» с Паскалем оказался сложным настолько, что его скрытый смысл объяснил сам режиссер

Золото мировой анимации: топ-5 комедийных мультфильмов, которые ничем не хуже «Шрэка»

Гарри Поттер и «Красный Октябрь»: как бы выглядел Хогвартс, если бы в фильме сыграли знаменитые актеры СССР (фото)

Высосут из пальца ради денег: вместо 3 сезона аниме «Поднятие уровня» получит продолжение, о котором никто не просил

Зло на проводе: сходил на «Черный телефон 2» и пойду снова – у хоррора лишь один минус (зато во всем остальном он лучше первой части)