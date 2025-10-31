Не только 29 августа 1997 года: сколько раз во вселенной «Терминатора» человечество пережило Судный день

Второй сезон этого сериала Netflix смотрят даже те, кто всегда морщился от комедий о любви: тот случай, когда новые серии не хуже старых

Даже путешествия во времени есть: 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает

Гарри Поттер и «Красный Октябрь»: как бы выглядел Хогвартс, если бы в фильме сыграли знаменитые актеры СССР (фото)

Об этом пробирающем до костей ужастике вы вряд ли слышали — посмотреть его можно на Netflix

Золото мировой анимации: топ-5 комедийных мультфильмов, которые ничем не хуже «Шрэка»

Ценители домашнего уюта, тест для вас: вспомните 5 советских фильмов по модным светильникам

Высосут из пальца ради денег: вместо 3 сезона аниме «Поднятие уровня» получит продолжение, о котором никто не просил

По волнам ностальгии: только знатоки кино СССР вспомнят 5 кинолент по кадрам с водоемами (тест)

Зло на проводе: сходил на «Черный телефон 2» и пойду снова – у хоррора лишь один минус (зато во всем остальном он лучше первой части)