Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Август Расписание сеансов Август, 2025 в Курске 29 октября 2025

Расписание сеансов Август, 29 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22 чт 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:05 от 240 ₽ 17:00 от 240 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Серафима
Серафима
2025, Россия, анимация
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
«Ледяной предел»: реальная история или вымысел? Проверяем, что скрыто под слоями снега
40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта
Не злодей, не убийца, а… заложник?! Канон Кайло Рена в «Звездных войнах» переписали (опять) – а ведь казалось, что хуже быть не может
«Не можешь молчать – умрешь»: ИИ сравнил игры из 3-х сезонов «Алисы в Пограничье» – за секунду выбрал самую «подлую и гениальную»
Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом
Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем
Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb
Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге
Netflix готовит рождественский десант: 4 новогодние комедии выйдут одна за другой — марафон стартует уже в ноябре
Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)
Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше