Киноафиша Фильмы Август Расписание сеансов Август, 2025 в Курске 22 октября 2025

Расписание сеансов Август, 22 октября 2025 в Курске

5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:15 от 290 ₽ 15:00 от 290 ₽ 17:45 от 340 ₽ 20:30 от 340 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:15
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:40 от 240 ₽ 13:25 от 240 ₽ 16:10 от 240 ₽ 17:05 от 240 ₽ 18:55 от 240 ₽ 19:50 от 240 ₽ 21:40 от 240 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
18:25
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
17:55 от 240 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
19:15
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
18:40 от 180 ₽
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Серафима
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
