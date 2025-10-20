Меню
Киноафиша
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Курске
20 октября 2025
Расписание сеансов Август, 20 октября 2025 в Курске
Сегодня
14
Завтра
15
чт
16
пт
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:15
от 240 ₽
15:00
от 240 ₽
17:45
от 290 ₽
20:30
от 290 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:15
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:40
от 320 ₽
13:25
от 360 ₽
16:10
от 360 ₽
17:05
от 500 ₽
18:55
от 420 ₽
19:50
от 500 ₽
21:40
от 420 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
18:25
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
17:55
от 240 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
19:15
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
19:15
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
18:40
от 180 ₽
