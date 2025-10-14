Том Шелби больше не играет в молчанку: Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки», которую так долго скрывали

Всего 6 эпизодов: на Netflix вышел детективный сериал, который держит в напряжении даже больше «Гнева человеческого»

Фанаты ошибались 20 лет: шрам Гарри Поттера — не просто молния, а древний магический знак, который Роулинг выбрала не случайно

«Долгая прогулка» обрела дату выхода в «цифре» — ждать осталось недолго

Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе

Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel

Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе

«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей

3 сезон «Ванпанчмена» сотрет «Поднятие уровня» в пыль, но есть нюанс: новые серии выйдут позднее, чем ждали зрители

Еще один повод для гордости: «Поттериане» покорился новый уникальный рекорд в России