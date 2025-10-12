10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку

Главные ужастики октября с рейтингом не ниже 6,8: готовимся к Хэллоуину заранее

Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу

«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей

«Мстители», «Аватар» и «Чебурашка» спят и видят, как бы превзойти «Машу и Медведя»: одну серию посмотрели 4,6 млрд раз

Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе

Ридли Скотт любит эти фильмы больше, чем все культовые ленты последних лет: остальные называет словом на букву «Г»

Самый кассовый ужастик этого года уже можно посмотреть онлайн — отзывы так себе, но свои плюсы тоже есть

Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе

Еще один повод для гордости: «Поттериане» покорился новый уникальный рекорд в России