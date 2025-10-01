Меню
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Курске
1 октября 2025
Расписание сеансов Август, 1 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00
от 240 ₽
12:15
от 290 ₽
13:40
от 290 ₽
14:55
от 290 ₽
16:20
от 340 ₽
17:35
от 340 ₽
19:00
от 340 ₽
21:40
от 340 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
10:30
11:20
11:50
12:30
13:20
14:10
15:20
16:10
17:00
18:10
19:00
19:50
20:30
21:00
21:50
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
12:30
17:30
20:05
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
12:30
от 220 ₽
17:35
от 240 ₽
20:15
от 240 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30
18:30
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
12:30
от 150 ₽
17:40
от 180 ₽
20:15
от 180 ₽
20:20
от 180 ₽
