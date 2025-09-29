Меню
Расписание сеансов Август, 29 сентября 2025 в Курске

Расписание сеансов Август, 29 сентября 2025 в Курске

чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00 от 190 ₽ 12:15 от 240 ₽ 13:40 от 240 ₽ 14:55 от 240 ₽ 16:20 от 290 ₽ 17:35 от 290 ₽ 19:00 от 290 ₽ 21:40 от 290 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 200 ₽ 10:30 от 200 ₽ 11:20 от 220 ₽ 11:50 от 220 ₽ 12:30 от 220 ₽ 13:20 от 220 ₽ 14:10 от 220 ₽ 15:20 от 220 ₽ 16:10 от 220 ₽ 17:00 от 220 ₽ 18:10 от 230 ₽ 19:00 от 230 ₽ 19:50 от 230 ₽ 20:30 от 230 ₽ 21:00 от 230 ₽ 21:50 от 230 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
12:30 17:30 20:05
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
12:30 от 220 ₽ 17:35 от 240 ₽ 20:15 от 240 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30 18:30
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
13:30 18:30
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
12:30 от 150 ₽ 17:40 от 180 ₽ 20:15 от 180 ₽ 20:20 от 180 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
