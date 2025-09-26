Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00 от 240 ₽ 12:15 от 290 ₽ 13:40 от 290 ₽ 14:55 от 290 ₽ 16:20 от 340 ₽ 17:35 от 340 ₽ 19:00 от 340 ₽ 21:40 от 340 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 280 ₽ 10:30 от 280 ₽ 11:20 от 300 ₽ 11:50 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽ 13:20 от 300 ₽ 14:10 от 300 ₽ 15:20 от 300 ₽ 16:10 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:10 от 310 ₽ 19:00 от 310 ₽ 19:50 от 310 ₽ 20:30 от 310 ₽ 21:00 от 310 ₽ 21:50 от 310 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
12:30 17:30 20:05
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
13:50 от 220 ₽ 16:30 от 220 ₽ 19:10 от 240 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:05 от 440 ₽ 12:00 от 520 ₽ 13:00 от 590 ₽ 13:55 от 520 ₽ 14:50 от 520 ₽ 15:50 от 590 ₽ 16:45 от 520 ₽ 17:40 от 500 ₽ 18:35 от 500 ₽ 19:35 от 570 ₽ 20:30 от 500 ₽ 21:35 от 650 ₽ 22:30 от 570 ₽ 23:25 от 500 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30 18:30
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
13:30 18:30
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
12:30 от 150 ₽ 15:15 от 150 ₽ 17:40 20:15 20:30 от 180 ₽
