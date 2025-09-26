«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными

В лидерах не только «Клюквенный щербет»: из-за этих турдизи зрители потеряли покой – в списке новинки и давние хиты

Цитаты из «Места встречи…» знает каждый, а что насчет деталей сюжета? Тест для самых внимательных зрителей

Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал

«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок

Какие серии в «Ван-Писе» — филлеры? В аниме уже 1100+ эпизодов — так что знать менее важные арки стоит в лицо

Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал

Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»

Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия

$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?