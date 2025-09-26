Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Курске
26 сентября 2025
Расписание сеансов Август, 26 сентября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Август»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00
от 240 ₽
12:15
от 290 ₽
13:40
от 290 ₽
14:55
от 290 ₽
16:20
от 340 ₽
17:35
от 340 ₽
19:00
от 340 ₽
21:40
от 340 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 280 ₽
10:30
от 280 ₽
11:20
от 300 ₽
11:50
от 300 ₽
12:30
от 300 ₽
13:20
от 300 ₽
14:10
от 300 ₽
15:20
от 300 ₽
16:10
от 300 ₽
17:00
от 300 ₽
18:10
от 310 ₽
19:00
от 310 ₽
19:50
от 310 ₽
20:30
от 310 ₽
21:00
от 310 ₽
21:50
от 310 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
12:30
17:30
20:05
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
13:50
от 220 ₽
16:30
от 220 ₽
19:10
от 240 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:05
от 440 ₽
12:00
от 520 ₽
13:00
от 590 ₽
13:55
от 520 ₽
14:50
от 520 ₽
15:50
от 590 ₽
16:45
от 520 ₽
17:40
от 500 ₽
18:35
от 500 ₽
19:35
от 570 ₽
20:30
от 500 ₽
21:35
от 650 ₽
22:30
от 570 ₽
23:25
от 500 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30
18:30
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
13:30
18:30
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
12:30
от 150 ₽
15:15
от 150 ₽
17:40
20:15
20:30
от 180 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
В лидерах не только «Клюквенный щербет»: из-за этих турдизи зрители потеряли покой – в списке новинки и давние хиты
Цитаты из «Места встречи…» знает каждый, а что насчет деталей сюжета? Тест для самых внимательных зрителей
Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал
«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок
Какие серии в «Ван-Писе» — филлеры? В аниме уже 1100+ эпизодов — так что знать менее важные арки стоит в лицо
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Финал подкрался незаметно: в Сеть слили спойлеры концовки 5 сезона «Спасской» — Анна потеряет близкого уже в первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667