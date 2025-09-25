Меню
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Курске
25 сентября 2025
Расписание сеансов Август, 25 сентября 2025 в Курске
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:35
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Отзывы
2025, США, ужасы
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Кто был реальным прототипом героя «Брата»: Балабанов об этом не рассказывал, но зрители нашли сразу двух «Багровых»
«Мы же здесь не спортом занимаемся»: Иван Янковский наконец поставил точку в спорах, кто же №1 в их актерской династии
«Как девчушку-то назвали?» Помните? Тогда тест на знание имен героев советского кино пройдете легко
Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»
Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона
«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один
Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить
А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два
Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял
Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?
«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)
