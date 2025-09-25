Меню
Фильмы
Август
Расписание сеансов Август, 2025 в Курске
Расписание сеансов Август, 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
чт
25
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:35
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Отзывы
2025, США, ужасы
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Сигурни Уивер отказывается смотреть сериал «Чужой: Земля»: странно, но причину поймет каждый зритель
«Метод» вместо «Декстера», «Пищеблок» вместо «Очень странных дел»: какие еще российские проекты напоминают западные хиты
Кто был реальным прототипом героя «Брата»: Балабанов об этом не рассказывал, но зрители нашли сразу двух «Багровых»
А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два
«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)
Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял
«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране
До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать
«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один
Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала
