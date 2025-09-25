Сигурни Уивер отказывается смотреть сериал «Чужой: Земля»: странно, но причину поймет каждый зритель

«Метод» вместо «Декстера», «Пищеблок» вместо «Очень странных дел»: какие еще российские проекты напоминают западные хиты

Кто был реальным прототипом героя «Брата»: Балабанов об этом не рассказывал, но зрители нашли сразу двух «Багровых»

А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два

«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял

«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать

«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один

Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить