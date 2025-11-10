Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Голосовой помощник
Расписание сеансов Голосовой помощник, 2025 в Курске
10 ноября 2025
Расписание сеансов Голосовой помощник, 10 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
6
пт
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Голосовой помощник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:50
от 190 ₽
15:45
от 240 ₽
19:40
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
19:20
от 420 ₽
20:05
от 500 ₽
21:00
от 500 ₽
21:45
от 420 ₽
22:15
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
Наш папа - Дед Мороз!
Отзывы
2024, Россия, комедия, драма
Шелби Оукс. Город-призрак
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
«Чужой» на первом месте, но есть и другие: 3 научно-фантастических фильма, в которых космос — это настоящий кошмар
Не только Ванкувер и монстр недели: что общего между «Секретными материалами» и «Сверхъестественным»
Не знали, что проект так выстрелит: 5 актеров, отказавшихся сниматься в «Игре престолов» — матерью драконов могла быть другая актриса
«Я с ним еще не закончил»: Хеймердингер все-таки выжил во 2 сезоне «Аркейна» – игроки в LOL точно знали этого с самого начала
«Берегитесь, фальшивые ведьмы»: оригинальные «Зачарованные» камня на камне не оставили от ремейка - были беспощадны
Почти 10 лет ожидания, «Оскар» и $1 млрд в прокате: когда выйдет «Зверополис 2» – и покажут ли его в России
«Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу…»: только фанаты «Кин-дза-дза!» продолжат 5 цитат из фильма (тест)
До «Тоторо» и «Принцессы Мононоке»: с этой картины началась любовь к аниме в СССР — крутили в кино еще в конце 60-х
До премьеры «Оно» в кинотеатре осталось всего ничего — а Стивен Кинг и не в курсе: вместо клоуна будут одержимые
От режиссера «Зодиака» ждали куда большего: новую военную ленту не вытащил даже Кроу – иностранцы в лучшем случае называют ее беззубой
Да не умер он в конце «Аркейна». Или умер? Что случилось с Виктором в финале главного мульта Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667