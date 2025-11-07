Меню
Фильмы
Голосовой помощник
Расписание сеансов Голосовой помощник, 2025 в Курске
7 ноября 2025
Расписание сеансов Голосовой помощник, 7 ноября 2025 в Курске
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:40
от 260 ₽
15:00
от 260 ₽
17:20
от 260 ₽
19:40
от 270 ₽
22:00
от 270 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:55
от 520 ₽
16:20
от 450 ₽
18:25
от 500 ₽
21:05
от 650 ₽
22:15
от 570 ₽
23:25
от 500 ₽
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Детка на драйве
Отзывы
2025, США, триллер
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
