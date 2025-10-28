6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью

«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97»

Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей

«Непоняток не остается, это радует»: фанаты «Извне» и «Очень странных дел», ликуйте – нашлась занятная замена на 4 сезона с рейтингом 7.5

Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся

От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)

Дэдпул с Детстроуком вцепились друг другу в глотки: определили, кто выйдет живым из смертельной битвы

Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном

«Далеко не самый лучший»: военный фильм с Леоновым оценили всего на 5.8 – зато есть 7 других, вспомните ли вы каждый? (тест)

Вовсе не сцена с лягушкой: фанаты назвали лучший момент в «Монологе фармацевта» – в аниме еще не показали, а вот читатели ранобэ все поймут