Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
На деревню дедушке
Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Курске
19 октября 2025
Расписание сеансов На деревню дедушке, 19 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
14:15
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Опасные связи
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет
Эпик киношного масштаба и много политики: слиты детали сюжета финала «Очень странных дел» - источник обычно не врет, так что доверять можно
Не злодей, не убийца, а… заложник?! Канон Кайло Рена в «Звездных войнах» переписали (опять) – а ведь казалось, что хуже быть не может
Netflix готовит рождественский десант: 4 новогодние комедии выйдут одна за другой — марафон стартует уже в ноябре
На Хэллоуин будет не по себе и взрослым: топ-5 фильмов для детей, которые на самом деле страшнее, чем должны быть
«Не можешь молчать – умрешь»: ИИ сравнил игры из 3-х сезонов «Алисы в Пограничье» – за секунду выбрал самую «подлую и гениальную»
Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом
Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»
Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем
«Где ты была, loca?»: фанаты выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» – у №1 752 голоса, и она не про «льва и овечку»
Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667