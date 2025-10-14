Меню
Киноафиша Фильмы На деревню дедушке Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Курске 14 октября 2025

Расписание сеансов На деревню дедушке, 14 октября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:25 от 400 ₽ 17:45 от 450 ₽
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Серафима
2025, Россия, анимация
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
