Киноафиша Фильмы На деревню дедушке Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Курске 12 октября 2025

Расписание сеансов На деревню дедушке, 12 октября 2025 в Курске

Завтра 10 сб 11 вс 12
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:45 от 390 ₽ 17:45 от 500 ₽
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Серафима
2025, Россия, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
