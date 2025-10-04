Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово

«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так

Netflix вывел жанр триллера на новый уровень благодаря этому сериалу: настоящий хит среди унылых историй про маньяков

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино

«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу

Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)