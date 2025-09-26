Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы На деревню дедушке Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Курске 26 сентября 2025

Расписание сеансов На деревню дедушке, 26 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 24 чт 25 пт 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:05 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 16:40 от 450 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Почему волшебники во «Властелине колец» выглядели как старцы — и какие силы скрывал Орден Истари
Зрители НТВ ждали этого 4 года: стало известно, когда выходят «Душегубы 2»
Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%
Запретили, демоны: «Иван Васильевич…» Гайдая официально попал под цензуру в Молдове — и причина «санкций» звучит как шутка
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России
Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Какие серии в «Ван-Писе» — филлеры? В аниме уже 1100+ эпизодов — так что знать менее важные арки стоит в лицо
От 2 сезона «Лихих» мурашки бегут по коже, но вы помните первый? Тест на внимательность по самому жесткому сериалу 2025 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше