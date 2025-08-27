Ляпу про Человека-паука в «Фишере 2» нашли объяснение: Янковский вспомнил о комиксах не просто так

Лишь однажды в истории Средиземья Саурон раскаялся и отрекся от зла: об этом знают лишь те, кто читал все книги Толкина

На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них

«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета

175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами

Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей

В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра

У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел

Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли

Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм