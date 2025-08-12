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Киноафиша Фильмы На деревню дедушке Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Курске 12 августа 2025

Расписание сеансов На деревню дедушке, 12 августа 2025 в Курске

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Завтра 7 пт 8 сб 9 вс 10 пн 11 вт 12 ср 13
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Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
13:50 от 360 ₽ 19:40 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50 от 150 ₽ 14:10 от 170 ₽
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