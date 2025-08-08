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На деревню дедушке
Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Курске
8 августа 2025
Расписание сеансов На деревню дедушке, 8 августа 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»?
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Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:25
от 450 ₽
14:45
от 450 ₽
17:15
от 650 ₽
19:10
от 650 ₽
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