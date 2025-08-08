До конца Галактики осталось 6 серий: раскрыто полное расписание 3 сезона «Основания» (точные даты тут)

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Любимые «Сваты» снова в эфире: вот где смотреть семейные баталии, от которых и слезы наворачиваются, и живот от смеха болит

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Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса

Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились

Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле

Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима

Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи