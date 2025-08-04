Убийства, пытки и шантаж были в реальности: вот с какого американского мафиози списали Тони Сопрано

«До сих пор тошнит»: читатели «Киноафиши» единогласно выразили мнение о «Границе. Таежный роман»

В каноне этого не было, но сработало идеально: как черная рукоять меча стала лучшей задумкой «Колец власти»

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины