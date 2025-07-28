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На деревню дедушке
Расписание сеансов На деревню дедушке, 2025 в Курске
28 июля 2025
Расписание сеансов На деревню дедушке, 28 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «На деревню дедушке»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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20:50
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от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
14:55
от 360 ₽
18:00
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 150 ₽
13:40
от 170 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:35
от 400 ₽
13:30
от 470 ₽
15:25
от 470 ₽
17:25
от 520 ₽
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