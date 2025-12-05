Мы и сами сначала запутались: объясняем финал 1 сезона «Черного облака» — что на самом деле происходило вокруг Оксаны

Пока в кино, но скоро можно будет посмотреть и не выходя из дома: когда «Иллюзия обмана 3» появится в Сети

От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер)

«Война. Война никогда не меняется»: 9 самых важных фактов, которые нужно вспомнить перед старом 2-го сезона Fallout

На Западе чуть не экранизировали самый популярный постапокалипсис из России: предлагали миллиард, но в итоге отказались

«Все его ненавидят»: Оди выбрала лучший и худший сезоны «Очень странных дел» – спорить с ней трудно (но Уилл с Дастином – против)

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами

«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»

Зрителям пустили пыль в глаза: Махидевран приходилась султану вовсе не женой – авторы «Великолепного века» правду знали, но переврали