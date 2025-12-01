У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете

Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция

В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично

«Сериал дискредитирует»: реальные следователи нашли 1000 и 1 ляп уже в первом сезоне «Первого отдела» — так не бывает

К 30-летию «Евангелиона» покажут особый эпизод: фанаты вместо восторга просят «отпустить деда» и «дать "Еве" умереть»

Главная ошибка Петросяна: отказался от фильма Гайдая, а теперь он занимает 18 строчку в мировом топ-250

У ДиКаприо странное отношение к «Титанику»: спустя 30 лет признался — вся планета рыдала, а он держится особняком

«Чебурашка 2» замахнулся на 10 млрд: успех первого фильма развязал создателям руки, под прицелом даже «Аватар»

Этот культовый ужастик стоил 15 тысяч долларов, а собрал рекордные 190 миллионов в прокате: кино называли эталоном жанра и зрители, и критики

«Идиотство»: 3 актера считали «17 мгновений» потенциальным провалом — только Лановой вовремя одумался