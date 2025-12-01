Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Большой Театр: Щелкунчик
Расписание сеансов Большой Театр: Щелкунчик, 2024 в Курске
Расписание сеансов Большой Театр: Щелкунчик, 2024 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Постеры
Вся информация о фильме
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Большой Театр: Щелкунчик»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
19:00
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют
Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты
В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично
Этот культовый ужастик стоил 15 тысяч долларов, а собрал рекордные 190 миллионов в прокате: кино называли эталоном жанра и зрители, и критики
«Не плакать невозможно»: появились первые подробности 2-го сезона «Ландышей» — к 1 января готовьте платочки
30 минут – и пирог «Ноктюрн» готов: такой пекла Надя из «Самая обаятельная и привлекательная» – не стыдно подать и на Новый год
У ДиКаприо странное отношение к «Титанику»: спустя 30 лет признался — вся планета рыдала, а он держится особняком
Любимое блюдо Никулина миллионы российских хозяек готовят ежедневно: но рецепт великого актера был с кулинарным «секретом»
«Сериал дискредитирует»: реальные следователи нашли 1000 и 1 ляп уже в первом сезоне «Первого отдела» — так не бывает
К 30-летию «Евангелиона» покажут особый эпизод: фанаты вместо восторга просят «отпустить деда» и «дать "Еве" умереть»
Если верить критикам, в кино стоит идти не на «Аватар 3» — а на этот мультфильм: «переиграл и уничтожил», получив 85% свежести на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667