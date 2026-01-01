Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Левша Расписание сеансов Левша, 2026 в Курске

Расписание сеансов Левша, 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Левша»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:50 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс
Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате
«Похмельный балаган» и «Позорная пьянка»: от популярнейшего фильма с великой Чуриковой россияне камня на камне не оставили
«Оргия жестокости и садизма»: у «28 лет спустя: Храм костей» шокирующий финал и пляшущий Файнс – хоррор в списках «лучших фильмов года»
Не считал Рэдклиффа хорошим актёром, но это – меньшая из бед: почему Рикман рвался бросить «Поттера» после «Тайной комнаты»
Наконец-то достойный противник в прокате: вот и закончился звездный час «Аватара» — триллер с 97% на RT готов сбросить его с вершины
«Рыцарь Семи Королевств» сделал Вестерос снова великим: критики посмотрели новый сериал по Мартину — и это лучшее из того, что было
Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда
Иностранцы глянули советский мульт «Простоквашино»: думала, не оценят, а зря – тут же выявили «самое главное» в сюжете
«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше