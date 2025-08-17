Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Мой папа - медведь
Расписание сеансов Мой папа - медведь, 2025 в Курске
17 августа 2025
Расписание сеансов Мой папа - медведь, 17 августа 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
13
чт
14
пт
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой папа - медведь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
15:35
17:30
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:00
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00
от 260 ₽
17:40
от 260 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
16:10
18:05
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:00
17:50
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
15:35
17:30
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:35
17:30
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
16:00
18:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix
Думали, что только в Крыму? А вот и нет! Где на самом деле снимали «Три плюс два» и почему зрителей обманули?
«В "Невском" потерялся, но тут он — звезда»: три сериала с Дмитрием Паламарчуком, рейтинг которых даже выше хита НТВ
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667