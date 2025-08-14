Меню
Киноафиша Фильмы Мой папа - медведь Расписание сеансов Мой папа - медведь, 2025 в Курске 14 августа 2025

Расписание сеансов Мой папа - медведь, 14 августа 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Мой папа - медведь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
15:35 17:30
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:00 от 380 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00 от 250 ₽ 17:40 от 250 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
16:10 18:05
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:00 17:50
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
15:35 17:30
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:35 17:30
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
16:00 18:00
