Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Маша и Медведи Расписание сеансов Маша и Медведи, 2025 в Курске 14 декабря 2025

Расписание сеансов Маша и Медведи, 14 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Маша и Медведи»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:10 от 370 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
«Я думал, что пересмотрел всё…»: 5 идеальных триллеров, зарытых в каталогах стримингов — вы точно пропустили эти сериалы
Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»
Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля
«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU
Санта-Клаус теперь женщина c силиконом – и это хорошо: так решили 18 000 000 зрителей свежего ромкома Netflix (топ-1 в чартах)
Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше
«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось
Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали
«Простоквашино» и «Елки» вместо на’ви и Пандорки: в России запретили прокат «Аватара 3» в новогодние праздники
О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше