Киноафиша
Фильмы
Маша и Медведи
Расписание сеансов Маша и Медведи, 2025 в Курске
3 декабря 2025
Расписание сеансов Маша и Медведи, 3 декабря 2025 в Курске
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
09:30
от 110 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00
12:20
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
от 200 ₽
12:15
от 220 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
11:45
от 150 ₽
