Расписание сеансов Маша и Медведи, 2025 в Курске 2 декабря 2025

Расписание сеансов Маша и Медведи, 2 декабря 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
11:45 от 110 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00 12:20
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 от 200 ₽ 12:15 от 220 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 от 150 ₽ 12:35 от 150 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
