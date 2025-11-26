Меню
Фильмы
Маша и Медведи
Расписание сеансов Маша и Медведи, 2025 в Курске
26 ноября 2025
Расписание сеансов Маша и Медведи, 26 ноября 2025 в Курске
О фильме
Расписание
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30
от 240 ₽
13:05
от 290 ₽
14:40
от 290 ₽
16:15
от 340 ₽
17:50
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
от 110 ₽
13:35
от 150 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
10:45
14:10
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
10:40
от 200 ₽
13:55
от 220 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
13:25
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
11:40
от 150 ₽
15:00
от 150 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
