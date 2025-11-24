Меню
Киноафиша Фильмы Маша и Медведи Расписание сеансов Маша и Медведи, 2025 в Курске 24 ноября 2025

Расписание сеансов Маша и Медведи, 24 ноября 2025 в Курске

5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30 от 190 ₽ 13:05 от 240 ₽ 14:40 от 240 ₽ 16:15 от 290 ₽ 17:50 от 290 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00 от 110 ₽ 13:35 от 150 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:40 от 340 ₽ 11:45 от 380 ₽ 12:30 от 380 ₽ 13:35 от 450 ₽ 14:20 от 380 ₽ 16:10 от 380 ₽ 18:00 от 430 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
10:45 14:10
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
10:40 от 200 ₽ 13:55 от 220 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00 от 70 ₽ 13:25 от 100 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00 13:25
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
11:40 от 150 ₽ 15:00 от 150 ₽
