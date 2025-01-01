Меню
TheatreHD: Таланты и покойники
Расписание сеансов TheatreHD: Таланты и покойники, 2024 в Курске
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
