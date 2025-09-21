Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?

А ведь Володя из «Бриллиантовой руки» был с подвохом: кто сыграл милиционера с фразой «Семен Семеныч!» и как сложилась его судьба

Почему наложницы так боялись попасть в Старый дворец? В «Великолепном веке» это звучало как приговор

Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)