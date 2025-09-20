Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

Американцы сняли лучший сериал про советских шпионов: оцените — получилось слишком правдоподобно

Почему наложницы так боялись попасть в Старый дворец? В «Великолепном веке» это звучало как приговор

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест)