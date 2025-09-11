Меню
Киноафиша
Фильмы
Беги
Расписание сеансов Беги, 2025 в Курске
11 сентября 2025
Расписание сеансов Беги, 11 сентября 2025 в Курске
О фильме
Вся информация о фильме
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:30
от 290 ₽
17:50
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00
от 320 ₽
11:50
от 320 ₽
13:45
от 360 ₽
15:40
от 360 ₽
21:10
от 500 ₽
23:05
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:45
от 250 ₽
16:00
от 250 ₽
19:40
от 260 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
00:10
от 520 ₽
12:20
от 470 ₽
13:15
от 400 ₽
15:55
от 470 ₽
18:10
от 450 ₽
00:10
от 520 ₽
