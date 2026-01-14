Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Курске
21 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 21 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:55
от 340 ₽
21:20
от 390 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
После «Буратино», «Чебурашки» и «Простоквашино» нас завалят сказками: за 2 года выйдет 10 больших премьер и вот каких именно
Фамилия Робака в титрах – знак качества, поэтому я очень ждала сериал «Мистер Ноготь»: когда выйдет смелая премьера СТС
Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7
Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда
«Для идиотов»: гениальную российскую комедию с Мерзликиным Лебедев сравнил с «шапито» — не спасли сцены 18+ и шутки про президента
«Дом дракона» уже уделал «Игру престолов» на поле фэнтези: спин-офф преуспел там, где оригинал опозорился и сел в лужу
Оди сбежала из Изнанки: главная героиня «Очень странных дел» все-таки выжила – режиссеры случайно подтвердили одним кадром (фото)
«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)
«Потец» рядом не стоял: самый страшный советский мультфильм досматривал с дрожью в коленках – не удивлен, что даже иностранцы в ужасе
«Чвакающий шлепок»: Рязанов «плюнул в экран», увидев свой предпоследний фильм — было стыдно за оценку 2,2
Думали, на «Чебурашку», «Простоквашино» и «Буратино» идут из-за ностальгии? А вот и нет – собрать от 2 до 5 млрд помог «эффект "Чебурашино"»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667