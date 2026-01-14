После «Буратино», «Чебурашки» и «Простоквашино» нас завалят сказками: за 2 года выйдет 10 больших премьер и вот каких именно

Фамилия Робака в титрах – знак качества, поэтому я очень ждала сериал «Мистер Ноготь»: когда выйдет смелая премьера СТС

Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7

Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда

«Для идиотов»: гениальную российскую комедию с Мерзликиным Лебедев сравнил с «шапито» — не спасли сцены 18+ и шутки про президента

«Дом дракона» уже уделал «Игру престолов» на поле фэнтези: спин-офф преуспел там, где оригинал опозорился и сел в лужу

Оди сбежала из Изнанки: главная героиня «Очень странных дел» все-таки выжила – режиссеры случайно подтвердили одним кадром (фото)

«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)

«Потец» рядом не стоял: самый страшный советский мультфильм досматривал с дрожью в коленках – не удивлен, что даже иностранцы в ужасе

«Чвакающий шлепок»: Рязанов «плюнул в экран», увидев свой предпоследний фильм — было стыдно за оценку 2,2