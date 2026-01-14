Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Курске
20 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 20 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:55
от 290 ₽
21:20
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
21:55
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
А вы точно пересматриваете советские фильмы до конца? Тогда наш тест для вас будет легким, остальные не наберут даже 2 из 5
Ждала это возвращение два года: почему новые «Лимитчицы» я точно включу
Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7
150 000 с хвостиком: Ипполит, Кольцов или Вакула? Кто из звёзд новогоднего кино СССР в России 2026-го зарабатывал бы больше всех
Водка, онкология, новые «Любовь и голуби»: жизнь Радзюкевича из «6 кадров» по щелчку превратилась в ад – что стало с именитым комиком
«Чвакающий шлепок»: Рязанов «плюнул в экран», увидев свой предпоследний фильм — было стыдно за оценку 2,2
Худшая экранизация в карьере Спилберга собрала $600 000 000: режиссер называет ее «чертовщиной», а зрители так просто ненавидят
«Может надрать тебе пятую точку»: вы явно не знали, кто вдохновил Тарантино на «Убить Билла» — отказал «оскароносной» звезде даже в камео
«Для идиотов»: гениальную российскую комедию с Мерзликиным Лебедев сравнил с «шапито» — не спасли сцены 18+ и шутки про президента
«Потец» рядом не стоял: самый страшный советский мультфильм досматривал с дрожью в коленках – не удивлен, что даже иностранцы в ужасе
«Дом дракона» уже уделал «Игру престолов» на поле фэнтези: спин-офф преуспел там, где оригинал опозорился и сел в лужу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667