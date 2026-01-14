Меню
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Курске
18 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 18 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:55
от 340 ₽
21:20
от 390 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
21:55
от 550 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40
от 280 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:30
от 570 ₽
