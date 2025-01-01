Во дворце у Сулеймана тоже стояла «новогодняя елка»: так почему же Хюррем не отмечала Новый год?

О спин-оффах «Бандитского Петербурга» знают единицы: а ведь там герои из любимых первых сезонов

Хью Джекман выбрал любимый российский фильм: а зрители обрушились на ленту с критикой

Лучшую экранизацию Стругацких выпустили ровно 43 года назад: «Чародеев» братья-писатели себе не так представляли

5 новогодних традиций СССР, о которых все уже забыли: остались лишь в советском кино – от Деда Мороза по вызову до детских утренников

«Чуть что — сразу Косой»: мужчина, к которому Зина уходила от Якина, не так прост — кто такой этот Будимир Косой

Тест для поклонников Юрия Никулина: вспомните, в каких фильмах актер точно не играл

«Морозко» уже не выглядит доброй сказкой: история Настеньки напрямую ведет к рождению образа Снегурочки — и он куда мрачнее, чем кажется

10 фильмов 2025 года от Netflix, которые вы могли пропустить: вышли не только «Кейпоп-охотницы» с «Франкенштейном» – тут и драма со звездой «Острых козырьков», и аниме

100% «свежести», Джордж Мартин в списке создателей: сериал со звездой «Фарго» взахлеб советуют посмотреть критики