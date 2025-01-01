Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Курске
10 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 10 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
19:20
от 480 ₽
22:00
от 480 ₽
23:30
от 480 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
17:45
от 650 ₽
22:25
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Во дворце у Сулеймана тоже стояла «новогодняя елка»: так почему же Хюррем не отмечала Новый год?
О спин-оффах «Бандитского Петербурга» знают единицы: а ведь там герои из любимых первых сезонов
Хью Джекман выбрал любимый российский фильм: а зрители обрушились на ленту с критикой
Лучшую экранизацию Стругацких выпустили ровно 43 года назад: «Чародеев» братья-писатели себе не так представляли
5 новогодних традиций СССР, о которых все уже забыли: остались лишь в советском кино – от Деда Мороза по вызову до детских утренников
«Чуть что — сразу Косой»: мужчина, к которому Зина уходила от Якина, не так прост — кто такой этот Будимир Косой
Тест для поклонников Юрия Никулина: вспомните, в каких фильмах актер точно не играл
«Морозко» уже не выглядит доброй сказкой: история Настеньки напрямую ведет к рождению образа Снегурочки — и он куда мрачнее, чем кажется
10 фильмов 2025 года от Netflix, которые вы могли пропустить: вышли не только «Кейпоп-охотницы» с «Франкенштейном» – тут и драма со звездой «Острых козырьков», и аниме
100% «свежести», Джордж Мартин в списке создателей: сериал со звездой «Фарго» взахлеб советуют посмотреть критики
Гэндальф, ты ли это? В 7 серии «ОСД» нашли отсылку на «Властелин колец» – в России не поймет никто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667