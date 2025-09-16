Просто — о сложном: на пальцах разбираем истинный смысл «Матрицы» для тех, кто не смотрел или уже забыл

«Клюквенный щербет» отойднт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»

Спилберг даже не на втором месте: подборка фильмов по «Войне миров» от худшего (2%) к лучшему (89%)

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран

Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков

«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани

Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей