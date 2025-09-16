Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Семейный призрак Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Курске 16 сентября 2025

Расписание сеансов Семейный призрак, 16 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейный призрак»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:15 от 380 ₽ 13:45 от 360 ₽ 17:40 от 420 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Вес победы
Вес победы
2024, США / Великобритания, триллер
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Просто — о сложном: на пальцах разбираем истинный смысл «Матрицы» для тех, кто не смотрел или уже забыл
«Клюквенный щербет» отойднт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»
Спилберг даже не на втором месте: подборка фильмов по «Войне миров» от худшего (2%) к лучшему (89%)
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше