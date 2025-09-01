Меню
Фильмы
Семейный призрак
Расписание сеансов Семейный призрак, 2025 в Курске
1 сентября 2025
Расписание сеансов Семейный призрак, 1 сентября 2025 в Курске
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
15:20
18:50
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:05
от 320 ₽
13:00
13:50
от 360 ₽
17:35
от 420 ₽
19:25
от 420 ₽
21:15
от 420 ₽
23:05
от 240 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:50
от 170 ₽
15:00
от 170 ₽
17:10
от 170 ₽
19:20
от 180 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
16:05
19:40
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
15:40
19:10
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:20
от 360 ₽
13:55
от 400 ₽
15:15
от 470 ₽
19:30
от 450 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
15:20
18:55
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
