Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Грабитель с крыши
Расписание сеансов Грабитель с крыши, 2025 в Курске
10 октября 2025
Расписание сеансов Грабитель с крыши, 10 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Грабитель с крыши»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
18:00
от 420 ₽
19:30
от 500 ₽
22:00
от 500 ₽
23:40
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:10
от 250 ₽
19:30
от 260 ₽
22:00
от 260 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:10
от 650 ₽
23:10
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту
Алентова в 37 сыграла студентку, а в 40 — директора: а сколько лет было другим актерам из «Москва слезам не верит»?
5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет
Из нового спиноффа «Игры престолов» уберут одну из лучших деталей оригинального сериала — но это не так уж плохо
5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»
Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет
«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции
Попали в реальную тюрьму, бежать пришлось с завода: «Джентльменов удачи» снимали по всему СССР — и с этим связано несколько ляпов
Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал
Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан
Появились первые отзывы на «Марти Великолепного» — Тимоти Шаламе снова пророчат «Оскар»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667