Киноафиша Фильмы Грабитель с крыши Расписание сеансов Грабитель с крыши, 2025 в Курске 9 октября 2025

Расписание сеансов Грабитель с крыши, 9 октября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
чт 9
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:10 от 250 ₽ 19:30 от 260 ₽ 22:00 от 260 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
